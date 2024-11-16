- Думаю, с четырьмя игроками основы счет матча с Россией был бы другим. Это футболисты, которые лучше адаптированы. И с ними у меня было бы время для тренировок перед поездкой в Россию... Понятно, что Россия все равно победила бы, но мы меньше пропустили бы, чуть больше владели бы мячом.
В пятницу, 15 ноября, состоялся товарищеский поединок, в котором сборная России принимала на своем поле национальную команду Брунея. Матч на стадионе "Краснодар Арена" завершился крупной победой хозяев со счетом 11:0. Брунейцы дважды отметились в игре автоголами. Напомним, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной.
19 ноября, в Волгограде подопечные Валерия Карпина проведут второй контрольный матч в рамках ноябрьских сборов. Соперниками россиян станет сборная Сирии. Начало встречи в 20:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Тренер Брунея: с четырьмя игроками основы счет матча с Россией был бы другим
Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио считает, что его команда могла пропустить меньше, если бы играла другим составом.
Фото: сборная России