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Тренер Брунея: с четырьмя игроками основы счет матча с Россией был бы другим

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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио считает, что его команда могла пропустить меньше, если бы играла другим составом.
Фото: сборная России
- Думаю, с четырьмя игроками основы счет матча с Россией был бы другим. Это футболисты, которые лучше адаптированы. И с ними у меня было бы время для тренировок перед поездкой в Россию... Понятно, что Россия все равно победила бы, но мы меньше пропустили бы, чуть больше владели бы мячом.

В пятницу, 15 ноября, состоялся товарищеский поединок, в котором сборная России принимала на своем поле национальную команду Брунея. Матч на стадионе "Краснодар Арена" завершился крупной победой хозяев со счетом 11:0. Брунейцы дважды отметились в игре автоголами. Напомним, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной.

19 ноября, в Волгограде подопечные Валерия Карпина проведут второй контрольный матч в рамках ноябрьских сборов. Соперниками россиян станет сборная Сирии. Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

Сборная России
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