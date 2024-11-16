- ЦСКА играет здорово. Команда всегда была и будет одним из фаворитов в РПЛ. У армейцев очень хорошие футболисты, новички уже адаптировались. ЦСКА нельзя исключать из борьбы за чемпионство.
По итогам первого круга московский ЦСКА набрал 27 очков в 15 матчах и идет на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От лидирующей тройки команда Марко Николича отстает на 7 баллов, а от "Краснодара", занимающего первую строчку, на 10 баллов. В рамках 16?го тура чемпионата России "армейцы" примут дома 23 ноября "Ростов".
Источник: Metaratings
Джанашия: ЦСКА нельзя исключать из борьбы за чемпионство
Экс-игрок "Локомотива" Заза Джанашия высказался о шансах ЦСКА побороться за золотые медали в этом сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА