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Джанашия: ЦСКА нельзя исключать из борьбы за чемпионство

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Экс-игрок "Локомотива" Заза Джанашия высказался о шансах ЦСКА побороться за золотые медали в этом сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- ЦСКА играет здорово. Команда всегда была и будет одним из фаворитов в РПЛ. У армейцев очень хорошие футболисты, новички уже адаптировались. ЦСКА нельзя исключать из борьбы за чемпионство.

По итогам первого круга московский ЦСКА набрал 27 очков в 15 матчах и идет на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От лидирующей тройки команда Марко Николича отстает на 7 баллов, а от "Краснодара", занимающего первую строчку, на 10 баллов. В рамках 16?го тура чемпионата России "армейцы" примут дома 23 ноября "Ростов".

Источник: Metaratings

ЦСКА
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