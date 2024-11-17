"На мой взгляд, ЦСКА — это самая организованная команда Премьер-Лиги на данный момент. Но у нас со всеми топ-соперниками получались сложные матчи. В каждой отдельной встрече может произойти всё, что угодно. Но повторюсь, что по ощущениям, ЦСКА — самые организованные. Тут каждый футболист знает, что ему нужно делать на поле", — приводит слова Маркова Legalbet.
Сезон-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА начал под руководством нового главного тренера - сербского специалиста Марко Николича, который возглавил "армейский" клуб в начале июня 2024 года. В 15 матчах текущего сезона красно-синие одержали 8 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница мячей по итогам первого круга у "армейцев" составила 24:10.
Таким образом, ЦСКА набрал 27 очков, которые на данный момент позволяют занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков.
Игрок "Факела" Марков назвал ЦСКА самой организованной командой РПЛ
Нападающий воронежского "Факела" Евгений Марков поделился своим мнением о самой организованной команде Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА