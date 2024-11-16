В соответствии с ним количество субъектов Российской Федерации, в которых футбол признан базовым видом спорта, сократилось с 38 до 29. Исключенными из данного перечня оказались Саратовская, Пензенская, Орловская и Владимирская области, а также республики Чувашия, Марий Эл, Северная Осетия - Алания, Дагестан, Адыгея.
В списке оставшихся регионов, в частности, числятся Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская области, Краснодарский край и др. Базовыми являются те виды спорта, которые регионы развивают на своих территориях с учетом сложившихся исторических традиций и представительства местных спортсменов.
Источник: ТАСС
Футбол перестал быть базовым видом спорта для 9 субъектов РФ
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв своим приказом утвердил новый перечень базовых видов спорта для российских регионов.
Фото: РФС