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Ковтун: Станкович мне больше импонирует как тренер, чем Личка

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Бывший защитник московских "Динамо" и "Спартака" Юрий Ковтун рассказал, кто ему больше импонирует как тренер: Личка или Станкович.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович. Я верю в него и вижу, что он горит желанием и у него есть все для достижения результатов, есть опыт. По манере поведения видно, что он еще будет себя проявлять", - приводит слова Ковтуна "Евро-Футбол.Ру".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. Под его руководством красно-белые на данный момент пробились в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в первом круге 28 очков.

Ранее сербский специалист занимал должность главного тренера в таких футбольных клубах, как сербская "Црвена Звезда" (2019-2022 гг.), итальянская "Сампдория" (2022-2023 гг.), венгерский "Ференцварош" (2023-2024 гг.).

Динамо
Спартак
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