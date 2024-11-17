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Адамов: очевидно, что "Зенит" - сильнейший клуб России. Если у тебя есть амбиции, ты играешь среди лучших

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Защитник "Ахмата" Арсен Адамов рассказал о причинах своего перехода в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Ты играешь в футбол, чтобы достигать результатов, быть среди сильных. И очевидно, что "Зенит" - сильнейший российский клуб на данный момент. Понятно, что нужно зарабатывать, но также, если у тебя есть амбиции, то ты должен играть среди лучших", - цитирует Адамова "РБ Спорт".

Защитник Арсен Адамов перебрался в "Зенит" из "Урала" в январе 2022-го года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 5 миллионов евро. Минувший сезон 25-летний латераль провел на правах аренды в "Оренбурге". С лета текущего года Адамов, также, на правах аренды выступает за грозненский "Ахмат".

Контракт Арсена Адамова с "Зенитом" истекает летом 2026-го года. Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Адамова в национальную команду на ноябрьские товарищеские матчи.

Зенит
Ахмат
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