"Каннаваро? Когда я приехал в "Оренбург", Дима Андреев сказал, что хотел иностранного тренера, чтобы поставить другую игру. У каждого тренера же свое видение футбола, философия. Может быть, однажды какой-нибудь российский клуб позвонит и Фабио", - цитирует Личку "СЭ".
Экс-футболист "Интера", "Ювентуса" и "Реала" Фабио Каннаваро начинал тренерскую карьеру в китайском "Гуанчжоу Эвергранд". Также Каннаваро успел поработать в саудовском "Аль-Насре", а с сентября 2022-го по февраль 2023-го года возглавлял итальянский "Беневенто".
Последним клубом в карьере Каннаваро остается "Удинезе", во главе которого итальянец провел 8 матчей в весенней части прошлого сезона Серии А.
Личка: возможно, однажды какой-нибудь российский клуб позвонит Каннаваро
Наставник "Динамо" Марцел Личка высказался о возможном трудоустройстве чемпиона Мира-2006 Фабио Каннаваро в России.
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