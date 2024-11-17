"Уверен, что Слишкович — перспективное назначение для "Оренбурга". Владимир показал это, долго работая в "Спартаке", знаком с другими тренерами. В тех играх, когда он был и. о. главного тренера "Спартака", Слишкович добился хорошего результата. Сейчас желаю ему терпения, чтобы всё получилось", - цитирует Личку "Чемпионат".
Напомним, что Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" после отставки Гильермо Абаскаля в апреле этого года. По окончании сезона-2023/2024 Слишкович покинул московский клуб, а новым тренером "Спартака" стал Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Этой осенью Владимир Слишкович возглавил "Оренбург", сменив на посту главного тренера Давида Деограсию. Ранее боснийский специалист никогда не был главным тренером. После 15-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками.
Личка: Слишкович - перспективное назначение для "Оренбурга", он показал это, работая в "Спартаке"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о тренере "Оренбурга" Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Оренбург"