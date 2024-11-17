"Угальде долгое время не забивал в "Спартаке", потому что его переводили на фланг. Но его основная позиция — это центральный нападающий, он всегда так играл в Нидерландах. Сейчас он играет в центре и часто забивает. Но помимо голов он отлично действует в прессинге, всегда борется до конца.
Плюс на нем много фолят, что приносит дополнительные стандарты "Спартаку". Даже если Угальде не забивает, то он всегда полезен команде", - цитирует Шавло "СЭ".
Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" из голандского "Твенте" в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро и подписал контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока сборной Коста-Рики в 9 миллионов евро.
После 15-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом".
Шавло: даже если Угальде не забивает, то он всегда полезен "Спартаку"
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказался об игре нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"