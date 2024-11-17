"Амар вернулся в Самару, уже тренируется. Но заниматься по полной программе сто процентов начнет на зимних сборах. В этом году он уже не сыграет? Скорее всего, да", - цитирует Еремича "РБ Спорт".
В текущем сезоне Амар Рахманович не принимал участия в матчах "Крыльев Советов" из-за полученной ранее травмы. В сезоне-2023/2024 полузащитник провел за самарцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 7 забитых голов и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт боснийца с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Агент Рахмановича: скорее всего, Амар не сыграет в этом году
Футбольный агент Срджан Еремич высказался о состоянии здоровья полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича.
Фото: ФК "Крылья Советов"