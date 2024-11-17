Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен
Тюмень
0 - 1 0 1
СочиЗавершен
Родина
0 - 1 0 1
ЧерноморецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Македония
1 - 0 1 0
Фарерские островаЗавершен
Латвия
1 - 2 1 2
АрменияЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
Казахстан2 тайм
Финляндия
0 - 2 0 2
Греция2 тайм
Австрия
1 - 1 1 1
Словения2 тайм
Англия
5 - 0 5 0
Ирландия2 тайм
Израиль
22:45
БельгияНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат

"Динамо" может подписать бразильского защитника Сабино из "Сан-Паулу"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский защитник Сабино может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Getty Images
Московское "Динамо" планирует укрепить центр обороны. Как сообщает "Евро-футбол", бело-голубые проявляют интерес к 28-летнему защитнику Сабино, который выступает в "Сан-Паулу" из чемпионата Бразилии. Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Сабино перебрался в "Сан-Паулу" из "Спорт Ресифи" в статусе свободного агента в марте текущего годе. Его контракт с действующим клубом рассчитан до конца 2026-го года. В текущем розыгрыше Серии А Сабино принял участие в 10-ти матчах. Еще 3 раза защитник появлялся на поле в Кубке Бразилии и Кубке Либертадорес.

Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится