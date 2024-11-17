Московское "Динамо" планирует укрепить центр обороны. Как сообщает "Евро-футбол", бело-голубые проявляют интерес к 28-летнему защитнику Сабино, который выступает в "Сан-Паулу" из чемпионата Бразилии. Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.
Сабино перебрался в "Сан-Паулу" из "Спорт Ресифи" в статусе свободного агента в марте текущего годе. Его контракт с действующим клубом рассчитан до конца 2026-го года. В текущем розыгрыше Серии А Сабино принял участие в 10-ти матчах. Еще 3 раза защитник появлялся на поле в Кубке Бразилии и Кубке Либертадорес.
"Динамо" может подписать бразильского защитника Сабино из "Сан-Паулу"
Бразильский защитник Сабино может продолжить карьеру в РПЛ.
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