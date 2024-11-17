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"Работать надо, тренироваться". В "Динамо" высказались о низкой результативности Тюкавина

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Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал снижение результативности нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Работать надо, тренироваться. Все впереди. У Тюкавина все есть, чтобы вернуться на тот уровень, который он показывал раньше, и стать даже лучше. Его потенциал далеко не реализован", - цитирует Пивоварова "Евро-футбол".

Московское "Динамо" завершило первый круг чемпионата России на 4-м месте в турнирной таблице. В активе подопечных Марцела Лички 30 набранных очков. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин принял участие во всех 15-ти встречах и отличился 5-ю голами. Также на счету Тюкавина 2 голевые передачи.

В минувшем сезоне Тюкавин оформил 15+10 по системе гол+пас в 30-ти матчах РПЛ. До зимнего перерыва "Динамо" встретится в чемпионате России с "Факелом", "Ахматом" и "Химками".

Константин Тюкавин
Динамо
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