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Личка: Слишкович - перспективное назначение для "Оренбурга"

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Марцел Личка, наставник столичного "Динамо", выразил мнение, что босниец Владимир Слишкович поможет "Оренбургу" исправить турнирное положение.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Уверен, что Слишкович - перспективное назначение для "Оренбурга". Владимир показал это, долго работая в "Спартаке", знаком с другими тренерами, - цитирует Личку "Чемпионат".

Также Личка пожелал Слишковичу удачу и надеется, что ему удастся исправить ситуацию и выйти с "Оренбургом" из зоны вылета.

Слишкович стал главным тренером "Оренбурга" в прошлом месяце. После первого круга в активе его клуба восемь баллов и последняя строчка в турнирной таблице РПЛ.

После международной паузы "Оренбург" на своем поле примет петербургский "Зенит", начало игры запланировано на 12:00 по столичному времени.

Оренбург
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