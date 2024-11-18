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"СЭ": в подмосковных "Химках" не выплачивают зарплаты с августа

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В подмосковных "Химках" возникли проблемы с выплатами игрокам и тренерам.
Фото: официальный сайт "Химок"
Вышедшие по итогам прошлого сезона из Первой лиги в РПЛ "Химки" испытывают финансовые трудности. Как сообщает "СЭ", руководство красно-черных не платит зарплату футболистам и тренерам в течение двух месяцев. Последняя выплата зарплат в клубе датирована августом текущего года.

По данным источника, среди игроков возникает недовольство сложившейся ситуацией. "Химки" завершили первый круг РПЛ в зоне стыковых матчей. В активе подопечных Франка Артиги 12 набранных очков. Команда занимает в таблице Премьер-лиги 13-е место.

Химки
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