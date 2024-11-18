"Проблем нет, зарплата выплачивается. Возможно, речь о стимулирующих выплатах, так называемых премиях, но этот расчет обычно происходит по итогам квартала", - цитирует Оленева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что в подмосковных "Химках" имеются проблемы с выплатой заработной платы игрокам и сотрудникам клуба. Сообщалось, что руководство клуба не выплачивало зарплату с августа.
После 15-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 набранных очков. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги подмосковный клуб сыграет на своем поле с "Краснодаром", который лидирует в турнирной таблице.
Гендир "Химок" Оленев: проблем нет, зарплата выплачивается
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев прокомментировал информацию, что в команде имеются задержки по заработной плате.
Фото: ФК "Химки"