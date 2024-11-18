По информации источника, ряд европейских клубов изучает возможность подписания защитника московского "Динамо" Эли Дасы. Зимой игрок может начать вести переговоры с другими клубами.
В текущем сезоне Эли Даса провел за московское "Динамо" во всех турнирах 16 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт защитника с бело-голубыми истекает по окончании сезона.
После 15-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 набранных очков.
Источник: "РБ Спорт".
Источник: ряд европейских клубов проявляет интерес к защитнику "Динамо" Дасе
Защитник московского "Динамо" Эли Даса может перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо"