"С 1 января Эли сможет свободно подписать контракт с любой командой. Есть небольшие разговоры о продлении с "Динамо", но пока ничего конкретного", - сообщает источник "Чемпионата".
В текущем сезоне Эли Даса провел за московское "Динамо" во всех турнирах 16 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт защитника с бело-голубыми истекает по окончании сезона.
После 15-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 набранных очков.
Ранее сообщалось, что израильтянин интересен ряду европейских клубов и уже этой зимой может начать вести переговоры с другими клубами о возможном переходе.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Динамо" пока не сделало предложение Эли Дасе о продлении контракта
Московское "Динамо" может не продлить контракт с защитником Эли Дасой.
Фото: ФК "Динамо"