"У сирийцев команда поинтереснее, чем у Брунея, хотя у них сыграют не все основные футболисты. Но этот матч будет потруднее, чем с брунейцами. Думаю, что наши ребята выиграют со счетом 2:0 или 3:0", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
В пятницу, 15-го ноября, сборная России одержала победу над Брунеем в товарищеском матче со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.
Завтра, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Сирией, который состоится в Волгограде. Соперник национальной команды России располагается на 93-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
В октябре сборная Сирии потерпела поражение от Таиланда со счетом 1:2 и одержала победу с минимальным счетом над национальной командой Таджикистана.
Пономарев: у Сирии команда поинтереснее, чем у Брунея, предстоящий матч будет потруднее для сборной России
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче сборной России с Сирией.
Фото: сборная России по футболу