Во время зимней паузы в чемпионате России действующий чемпион страны "Зенит" может принять участие в товарищеском турнире в Катаре. Как сообщает "Чемпионат", спортивный центр Aspire Zone планирует организовать международный товарищеский турнир. Сообщается, что сине-бело-голубые примут участие в соревновании, если организаторы найдут интересных соперников.
Напомним, на февраль 2025-го года запланировано проведение Кубка РПЛ, в котором, помимо "Зенита", примут участие "Краснодар". "Спартак", "Динамо". "Ростов" и ЦСКА. Игры пройдут в первой половине февраля в Абу-Даби.
"Чемпионат": "Зенит" приглашен на международный турнир в Катаре зимой 2025 года
Санкт-петербургский "Зенит" может принять участие в международном товарищеском турнире в Катаре.
Фото: официальный сайт "Зенита"