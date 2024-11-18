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"Чемпионат": "Зенит" приглашен на международный турнир в Катаре зимой 2025 года

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Санкт-петербургский "Зенит" может принять участие в международном товарищеском турнире в Катаре.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Во время зимней паузы в чемпионате России действующий чемпион страны "Зенит" может принять участие в товарищеском турнире в Катаре. Как сообщает "Чемпионат", спортивный центр Aspire Zone планирует организовать международный товарищеский турнир. Сообщается, что сине-бело-голубые примут участие в соревновании, если организаторы найдут интересных соперников.

Напомним, на февраль 2025-го года запланировано проведение Кубка РПЛ, в котором, помимо "Зенита", примут участие "Краснодар". "Спартак", "Динамо". "Ростов" и ЦСКА. Игры пройдут в первой половине февраля в Абу-Даби.

Зенит
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