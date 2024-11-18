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Карпин: Тюкавин готов к Сирии на все сто процентов

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что форвард Константин Тюкавин полностью готов принять участие в матче с Сирией.
Фото: сборная России
"Костя готов на все сто процентов. Завтра будет играть, если ничего не случится", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Завтра, 19 ноября, состоится второй товарищеский матч для команды Валерия Карпина в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора. Соперником сборной России станет национальная команда Сирии.

Напомним, центрфорвард Константин Тюкавин не принял участия в первой игре против Брунея (11:0) из-за повреждения.

Валерий Карпин
Константин Тюкавин
Сборная России
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