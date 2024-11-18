"Костя готов на все сто процентов. Завтра будет играть, если ничего не случится", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
Завтра, 19 ноября, состоится второй товарищеский матч для команды Валерия Карпина в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора. Соперником сборной России станет национальная команда Сирии.
Напомним, центрфорвард Константин Тюкавин не принял участия в первой игре против Брунея (11:0) из-за повреждения.
Карпин: Тюкавин готов к Сирии на все сто процентов
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что форвард Константин Тюкавин полностью готов принять участие в матче с Сирией.
Фото: сборная России