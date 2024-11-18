- Мы сделали Бителло контрольное исследование. Увидели на снимке, что идет хорошая консолидация перелома, то есть он срастается. Это позволяет нам увеличивать нагрузку для футболиста, он уже приступил к беговой работе. Надеюсь, что в ближайшее время это позволит вернуть Бителло в игровую дисциплину в играх за команду. По нашим прогнозам, он уже сможет сыграть в конце этого месяца.
Бителло, играющий на позиции атакующего полузащитника, присоединился к московскому "Динамо" в сентябре прошлого года, перейдя из "Гремио". Контракт 24-летнего бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах за бело-голубых в РПЛ, забил один гол и отдал 7 результативных передач на партнеров. Также на его счету один голевой ассист в 5 играх кубка России.
Напомним, игрок получил перелом ребра в матче 13-го тура чемпионата России с "Химками" (4:3) и был заменен на 71-й минуте.
Источник: ТАСС
Врач "Динамо" рассказал, когда полузащитник Бителло вернется на поле
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов поделился информацией о восстановлении хавбека команды Бителло.
Фото: ФК "Динамо"