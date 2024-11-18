- "Краснодар" и в прошлом году выглядел очень убедительно и до последнего боролся за чемпионство. Сегодня команда играет хорошо, а у Мусаева есть более широкий выбор футболистов. "Краснодар" по делу занимает первое место, - цитирует Газзаева Metaratings.
Напомним, "Краснодар" после 15-ти туров имеет в своем активе 37 баллов и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева в текущем сезоне не потерпели ни одного поражения. В топ-3 чемпионата также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 36 и 34 балла соответственно.
После международной паузы "быки" отправятся в гости к "Химкам" на матч 16-го тура РПЛ, встреча пройдет 23 ноября, старт игры запланирован на 16:30 мск.
Валерий Газзаев высказался о результатах "Краснодара" в этом сезоне
Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев дал свой комментарий по поводу выступления "Краснодара" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ