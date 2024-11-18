"Слушал в этот момент оперу "Риголетто", в антрактах посматривал на счет. Надо ли проводить такие матчи в дальнейшем? Хотелось бы более сильных соперников. Матч с Сирией, думаю, будет иным по ходу и рисунку. Но вошли в историю, молодые игроки проявили себя", - приводит слова Дегтярева "РИА Новости".
Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоялся 15 ноября в Краснодаре. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 11:0. Данный выигрыш стал рекордным в истории национальной команды: предыдущая самая разгромная победа была одержана россиянами в 2019 году в матче отбора на Евро-2020 со сборной Сан-Марино.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 19 ноября в Волгограде. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Сирии. Портал Rusfootball.info проведёт текстовую трансляцию этого матча.
Министр спорта РФ Дегтярев признался, что вместо матча Россия - Бруней смотрел оперу
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев высказался о товарищеском матче между сборных России и Брунея.
Фото: Министерство спорта Российской Федерации