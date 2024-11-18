"Ожидаем более 36 тысяч человек. От 36 до 40", - приводит слова представителя Департамента Metaratings.
Товарищеский матч между сборными России и Сирии пройдёт 19 ноября в Волгограде. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Ранее команда Валерия Карпина 15 ноября в товарищеском матче обыграла сборную Брунея со счётом 11:0. Игру, которая прошла в Краснодаре, посетило более 26 тысяч зрителей.
На матче России и Сирии в Волгограде ожидается более 36 тысяч зрителей
В Департаменте мероприятий РФС рассказали, какое количество зрителей ожидают на товарищеском матче между сборными России и Сирии.
Фото: Стадион "Волгоград Арена"