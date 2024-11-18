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Источник: "Оренбург" зимой попытается найти центрального защитника

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По информации СМИ, футбольный клуб "Оренбург" в зимнее трансферное окно будет нацелен на подписание центрального защитника.
Фото: ФК "Оренбург"
Сообщается, что южноуральцы смотрят в том числе на латиноамериканский рынок.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Оренбург", набрав 8 очков, занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Владимира Слишковича 23 ноября дома встретится с петербургским "Зенитом".

Источник: "ВсеПроСпорт"

Оренбург
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