Сообщается, что южноуральцы смотрят в том числе на латиноамериканский рынок.
После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Оренбург", набрав 8 очков, занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Владимира Слишковича 23 ноября дома встретится с петербургским "Зенитом".
Источник: "ВсеПроСпорт"
Источник: "Оренбург" зимой попытается найти центрального защитника
По информации СМИ, футбольный клуб "Оренбург" в зимнее трансферное окно будет нацелен на подписание центрального защитника.
Фото: ФК "Оренбург"