"Есть. Но сейчас у многих футболистов есть качества, которые неприемлемы. Бонгонда — иностранец. Я много лет отыграл за границей и если б мне задали подобный вопрос, я бы, наверное, ответил по-другому. Даже если не знаю, чьи слова мне передают. Потом поинтересовался бы, кто это. И вот я бы хотел спросить у Тео, поинтересовался ли он, кто такой Егор Титов или ему по-прежнему не интересно знать", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Егор Титов - бывший капитан московского "Спартака". В составе красно-белых полузащитник выступал в 1992-2008 годы. Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.
Тео Бонгонда выступает за московский "Спартак" с июля 2023 года, когда его за 7,5 млн евро выкупили у испанского "Кадиса". С тех пор конголезский футболист в составе красно-белых в общей сложности провёл 53 официальных матча, в которых забил соперникам 12 голов и отдал партнёрам 4 голевые передачи. Действующее соглашение между 28-летним футболистом и московским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27.
Мостовой: в словах Бонгонды про Титова "не знаю, кто это такой" есть неуважение
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, есть ли неуважение в словах полузащитника "Спартака" Тео Бонгонды про Егора Титова "не знаю, кто это такой".
Фото: ФК "Спартак"