"Я это решение для себя принял, абсолютно отчетливо и взвешенно. Потому что мне самому как тренеру очень хотелось поработать с настоящей звездой, человеком, у которого большое прошлое в футболе уже и настоящее сегодня. Это человек, который сделал очень много для сборной своей страны, тех команд, в которых он играл. И я уверен, что он сделает очень много для "Акрона", - приводит слова Тедеева "СЭ" со ссылкой на программу "Футбол России", которая вышла в эфир на телеканале "Россия 24".
Артём Дзюба 12 сентября 2024 года в статусе свободного агента подписал с тольяттинским "Акроном" однолетний контракт. С момента своего перехода 36-летний футболист в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых всего забил соперникам 2 гола и отдал партнёрам 3 голевые передачи. На данный момент "Акрон", набрав за 15 матчей 16 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Артём Дзюба выступал в составе таких клубов, как "Спартак", "Зенит", "Локомотив". В течение своей карьеры он 4 раза стал чемпионом России, три раза - обладателем Кубка России, четыре раза - обладателем Суперкубка России. Кроме того, он разделяет с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира сборной России.
Тедеев - о Дзюбе в "Акроне": мне очень хотелось поработать с настоящей звездой
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал своё решение о подписании в тольяттинский клуб нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"