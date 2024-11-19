Эштреков выразил мнение, что команде Михаила Галактионова будет сложно подняться в таблице выше третьего места.
- Не хотел вести разговоры о том, что команда борется за золото. Лучше говорить о медалях. Сейчас железнодорожники находятся в призовой тройке. А подняться выше нынешнего места будет сложно. В "Зените" собраны очень опытные и мастеровитые ребята. А вот с "Краснодаром" можно побороться за вторую строчку, - передает слова Эштрекова "Евро-Футбол.Ру".
По итогам первого круга РПЛ в активе "железнодорожников" 34 балла и третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка. У "Зенита", который располагается на второй строчке, 36 очков.
После паузы на матчи сборных в рамках 16-го тура РПЛ "Локомотив" в гостях сыграет против "Спартака", матч состоится 23 ноября, начало игры запланировано на 18:00 мск.
Эштреков: "Локомотиву" будет сложно подняться выше третьего места в РПЛ
Владимир Эштреков, экс-наставник "Локомотива", прокомментировал выступление столичной команды в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ