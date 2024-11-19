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Экс-игрок "Спартака" Ледяхов считает, что в клубе должен работать российский спортивный директор

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Экс-футболист столичного "Спартака" Игорь Ледяхов считает, что клуб должен назначить россиянина на должность нового спортивного директора.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, в ноябре "Спартак" объявил об уходе португальца Томаша Амарала с должности спортивного директора. В "Спартака" Амарал работал чуть меньше года.

- На данном этапе в "Спартак" можно пригласить российского спортивного директора. От Европы мы отрезаны. Российский специалист хорошо знает наш рынок. Думаю, "Спартаку" нужен спортивный директор из нашей страны, - передает слова Ледяхова "РБ Спорт".

Команда Деяна Станковича в нынешнем сезоне провела в РПЛ 15 матчей, в которых одержала восемь побед, потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью. В активе красно-белых на данный момент 28 баллов, клуб идет на пятой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет девять баллов.

После международной паузы "Спартак" при своих болельщиках встретится с "Локомотивом", матч 16-го тура РПЛ пройдет 23 ноября, старт игры - в 18:00 мск.

Спартак
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