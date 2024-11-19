Напомним, футболист долгое время восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. Травму хавбек получил в прошлом сезоне в матче 23-го тура РПЛ против "Краснодара".
24-летний футболист выступает за нижегородский клуб с зимы 2024 года, перейдя на правах аренды из столичного "Локомотива". Контракт Марадишвили с "Пари НН" действует до лета следующего года.
"Пари НН" в этом сезоне в 15-ти турах набрал 15 очков и идет на десятой строчке в таблице РПЛ. В 16-м туре коллектив Виктора Гончаренко дома примет махачкалинское "Динамо", встреча пройдет 24 ноября, старт игры запланирован на 19:00 мск.
Марадишвили вернулся к тренировкам с "Пари НН". Полузащитник восстановился после тяжелой травмы
"Пари НН" в своем телеграме сообщил о возвращении к тренировкам полузащитника Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Пари НН"