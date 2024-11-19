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Агент: голы Дивеева за ЦСКА могут привлечь внимание европейских клубов. К сожалению, не хватает международных матчей

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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, оценил вероятность перехода своего клиента в один из европейских чемпионатов.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"У Игоря получился отличный первый круг в РПЛ. Конечно, голы за ЦСКА могут привлечь внимание европейских клубов. К сожалению, не хватает международных матчей. Есть ли интерес из Европы? Пока молчу об этом. Когда будет конкретика, вы узнаете. Уедет летом? Я не Нострадамус, но гипотетически всё что угодно может быть", - заявил Еремин.

Московский ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам первого круга. В активе "армейцев" 27 очков в 15-ти матчах. Центральный защитник Игорь Дивеев принял участие во всех 15-ти матчах без замен и отличился 5-ю забитыми голами. По количеству мячей Дивеева в ЦСКА опережает только форвард Тамерлан Мусаев (6 голов).

Еще 1 мяч Дивеев записал на свой счет в Кубке России, где принял участие в 5-ти матчах. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2028-го года.

Источник: My Webpage

Игорь Дивеев
ЦСКА
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