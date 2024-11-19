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Карпин: атмосфера сегодня показывает, что сборная нужна

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил интерес со стороны болельщиков к играм команды.
Фото: сборная России
"Атмосфера сегодня показывает, что сборная нужна. Ходят на сборную России и в Краснодаре, и в Волгограде, несмотря на то, какой спорт. Это лишний раз подтверждает, что сборная должна жить", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

В Волгограде состоялся товарищеский матч между сборными России и Сирии. Встреча, прошедшая 19 ноября, завершилась победой россиян со счетом 4:0.

Ранее, в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов, команда под руководством Валерия Карпина одержала уверенную победу над сборной Брунея со счетом 11:0. Этот матч, прошедший в Краснодаре, стал самым результативным в истории национальной команды.

Валерий Карпин
Сборная России
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