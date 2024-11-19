- Это была очень тяжелая игра. Мы хорошо показали себя, особенно в первом тайме. Второй тайм показал то, что мы должны улучшить. Но в целом я доволен игрой и качеством работы игроков. Считаю, что мы должны быть довольны тем, что ребята показали свой максимум сегодня.
Сегодня, 19 ноября, в Волгограде состоялся товарищеский поединок между сборными России и национальной команды Сирии. Игра прошла на стадионе "Волгоград Арена" и завершилась разгромным поражением гостей со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе россиян отметились защитник "Локомотива" Илья Самошников, полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук и защитник "Ростова" Максим Осипенко, оформивший дубль.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер сборной Сирии: мы хорошо показали себя, особенно в первом тайме. Второй тайм показал, что мы должны улучшить
Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана прокомментировал результат товарищеского матча с Россией (0:4).
Фото: РФС