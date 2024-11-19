На матче Россия - Сирия на трибунах появился баннер с призывом вернуть Дзюбу в сборную

На товарищеском матче Россия - Сирия на трибунах стадиона в Волгограде появился баннер с призывом вернуть нападающего "Акрона" Артёма Дзюбу в сборную.





Товарищеский матч между сборными России и Сирии завершился победой россиян со счётом 4:0.



Источник: Сообщается, что на 33-й минуте матча этот баннер был убран с трибун сотрудниками стадиона. Ранее Артём Дзюба заявил о своём желании вернуться в состав национальной команды, за которую не выступал с лета 2021 года, ради установления рекорда по числу забитых голов. На данный момент Дзюба делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира сборной России в истории (у обоих - по 30 забитых голов).Товарищеский матч между сборными России и Сирии завершился победой россиян со счётом 4:0.Источник: "Матч ТВ"