Матчи Скрыть

На матче Россия - Сирия на трибунах появился баннер с призывом вернуть Дзюбу в сборную

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
На товарищеском матче Россия - Сирия на трибунах стадиона в Волгограде появился баннер с призывом вернуть нападающего "Акрона" Артёма Дзюбу в сборную.
Сообщается, что на 33-й минуте матча этот баннер был убран с трибун сотрудниками стадиона. Ранее Артём Дзюба заявил о своём желании вернуться в состав национальной команды, за которую не выступал с лета 2021 года, ради установления рекорда по числу забитых голов. На данный момент Дзюба делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира сборной России в истории (у обоих - по 30 забитых голов).

Товарищеский матч между сборными России и Сирии завершился победой россиян со счётом 4:0.

Источник: "Матч ТВ"

Сборная России
Артем Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится