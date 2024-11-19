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Якубко - об отстранении сборной России от квалификации ЧМ-2026: жаль, конечно, но придется терпеть

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Бывший футболист московского "Динамо" Мартин Якубко прокомментировал отстранении сборной России от квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Жутко ли звучит, что Россия пропустит третий крупный мировой турнир? Опять же будем повторяться, что в принципе спортсмены ни в чем не виноваты, а их наказывают. Но вот так всё сложилось сейчас, жаль, конечно, но придется терпеть", - приводит слова Якубко "ВсеПроСпорт".

Ранее стало известна, что России не будет в числе участниц жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года в Европе. Напомним, что российские футбольные сборные и профессиональные клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах, которые проводятся под эгидой ФИФА и УЕФА.

В связи с этим сборная России уже третий год проводит только товарищеские матчи. Так, 19 ноября в Волгограде подопечными Валерия Карпина со счётом 4:0 была обыграна сборная Сирии.

Сборная России
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