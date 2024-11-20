- После прошлого матча (против сборной Брунея, 11:0), я хотел увидеть в этой игре с Сирией больше организованных комбинаций от нашей сборной. К сожалению, мы этого не увидели. В том матче не забил центральный нападающий Чалов, сейчас - Тюкавин, форварды не имеют моментов, - передает слова Шалимова "Матч ТВ".
19 ноября коллектив Валерия Карпина разгромил в Волгограде сборную Сирии, забив в ворота соперника четыре безответных мяча. В первом тайме отличился защитник Максим Осипенко, во вторым тайме по голу забили Илья Самошников и Алексей Миранчук. В конце матча Осипенко оформил дубль, реализовав пенальти.
Ранее национальная команда в Краснодара разгромила Бруней со счетом 11:0. Сборная России в шести последних матчах одержала шесть побед с общей разницей 34:0.
Шалимов: в матче с Сирией не увидел организованных комбинаций от нашей сборной
Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победном матче сборной России против Сирии.
Фото: официальный сайт РФС