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Шалимов: в матче с Сирией не увидел организованных комбинаций от нашей сборной

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Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победном матче сборной России против Сирии.
Фото: официальный сайт РФС
- После прошлого матча (против сборной Брунея, 11:0), я хотел увидеть в этой игре с Сирией больше организованных комбинаций от нашей сборной. К сожалению, мы этого не увидели. В том матче не забил центральный нападающий Чалов, сейчас - Тюкавин, форварды не имеют моментов, - передает слова Шалимова "Матч ТВ".

19 ноября коллектив Валерия Карпина разгромил в Волгограде сборную Сирии, забив в ворота соперника четыре безответных мяча. В первом тайме отличился защитник Максим Осипенко, во вторым тайме по голу забили Илья Самошников и Алексей Миранчук. В конце матча Осипенко оформил дубль, реализовав пенальти.

Ранее национальная команда в Краснодара разгромила Бруней со счетом 11:0. Сборная России в шести последних матчах одержала шесть побед с общей разницей 34:0.

Игорь Шалимов
Сборная России
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