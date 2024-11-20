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Дзюба - о реакции на свое интервью: великолепная!

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Российский форвард "Акрона" Артем Дзюба одним словом прокомментировал реакцию на свое большое интервью, которое он дал на прошлой неделе.
Фото: ФК "Акрон"
- Какая реакция была на интервью? Великолепная! - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".

Напомним, 36-летний футболист пополнил состав "Акрона" в сентябре этого года, подписав с клубом однолетнее соглашение. Нападающий провел в этом сезоне семь матчей в РПЛ, дважды поразил ворота соперников и трижды ассистировал партнерам. В Кубке России Дзюба провел одну игру, но не отметился голевыми действиями.

До "Акрона" Дзюба выступал за столичный "Локомотив", который покинул по окончании прошлого сезона на правах свободного агента.

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Артем Дзюба
Акрон
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