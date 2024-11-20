- Какая реакция была на интервью? Великолепная! - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
Напомним, 36-летний футболист пополнил состав "Акрона" в сентябре этого года, подписав с клубом однолетнее соглашение. Нападающий провел в этом сезоне семь матчей в РПЛ, дважды поразил ворота соперников и трижды ассистировал партнерам. В Кубке России Дзюба провел одну игру, но не отметился голевыми действиями.
До "Акрона" Дзюба выступал за столичный "Локомотив", который покинул по окончании прошлого сезона на правах свободного агента.
"Ты че, с ума сошел?" Дзюба рассказал, как из-за него Галактионов чуть ли не подрался с гендиректором "Локо"
Дзюба: Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт с "Зенитом"
Дзюба - о Гениче: где он играл? На первенство водокачки? Он "убил", сказав, что у меня лишний вес. Да это у тебя лишний вес!
Дзюба - о реакции на свое интервью: великолепная!
Российский форвард "Акрона" Артем Дзюба одним словом прокомментировал реакцию на свое большое интервью, которое он дал на прошлой неделе.
Фото: ФК "Акрон"