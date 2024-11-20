- Постоянно смотрю матчи "Крыльев", общаюсь с ребятами. Всегда спрашиваю, как у них дела. Конечно, переживаю за клуб. У команды сложный этап. Но думаю, что через труд можно всё это пройти, - цитирует Горшкова "Чемпионат".
Горшков перешел в "Зенит" из самарского клуба прошлым летом, подписав с сине-бело-голубыми трудовой договор до июня 2027 года. Футболист провел за петербургскую команду 13 матчей во всех турнирах, но не отметился голевыми действиями.
"Крылья Советов" в 15-ти турах РПЛ набрали 12 баллов и идут на 12-й строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником команды Игоря Осинькина станет "Ахмат", матч пройдет 24 ноября, начало игры - в 14:00 мск.
Защитник "Зенита" Горшков: конечно, переживаю за "Крылья Советов". Постоянно смотрю их матчи
Защитник "Зенита" Юрий Горшков высказался о выступлении своего бывшей команды "Крыльев Советов" в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"