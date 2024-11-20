- У "Краснодара" сейчас оверперфоманс. При том что играют классно, вопросов нет. Пройти сезон без поражений? Это будет феноменом. Это сложно, невозможно будет "Краснодару" сделать такое в этом сезоне, - цитирует Геркуса Metaratings.
Коллектив Мурада Мусаева в этом сезоне РПЛ провел 15 матчей и не потерпел ни одного поражения, в активе "быков" 37 баллов и первое место в турнирной таблице. На втором месте идет петербургский "Зенит", у которого на одно очко меньше, а замыкает тройку лидеров столичный "Локомотив" с 34 баллами в активе.
В следующем туре РПЛ "Краснодар" в гостях сыграет против "Химок", встреча пройдет 23 ноября, старт поединка запланирован на 16:30 мск.
Геркус считает, что "Краснодар" не сможет пройти нынешний сезон без поражений
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о выступлении "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ