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Артига поделился ожиданиями от матча против "Краснодара"

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Наставник "Химок" Франк Артига высказался перед игрой против лидера РПЛ "Краснодара".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Помимо игроков, уехавших в сборные, у "Краснодара" есть еще 11–12 игроков, которые никуда не улетали. И важно, что люди в сборной тренируются и играют, а не находятся в отпуске. Не думаю, что это как-то нам поможет, - передает слова Артиги "Матч ТВ".

Напомним, встреча между "Химками" и "Краснодаром" пройдет в ближайшую субботу и начнется в 16:30 по столичному времени. В последнем матче перед международной паузой коллектив Артиги на выезде уступил "Ростову" со счетом 1:3.

На данный момент в активе "Химок" 12 очков и 13-я строчка в таблице РПЛ. "Краснодар" лидирует в чемпионате, набрав 37 очков.

Химки
Краснодар
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