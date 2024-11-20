- Помимо игроков, уехавших в сборные, у "Краснодара" есть еще 11–12 игроков, которые никуда не улетали. И важно, что люди в сборной тренируются и играют, а не находятся в отпуске. Не думаю, что это как-то нам поможет, - передает слова Артиги "Матч ТВ".
Напомним, встреча между "Химками" и "Краснодаром" пройдет в ближайшую субботу и начнется в 16:30 по столичному времени. В последнем матче перед международной паузой коллектив Артиги на выезде уступил "Ростову" со счетом 1:3.
На данный момент в активе "Химок" 12 очков и 13-я строчка в таблице РПЛ. "Краснодар" лидирует в чемпионате, набрав 37 очков.
Артига поделился ожиданиями от матча против "Краснодара"
Наставник "Химок" Франк Артига высказался перед игрой против лидера РПЛ "Краснодара".
Фото: Официальный сайт РПЛ