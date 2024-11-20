- В целом в "Зените" адаптировался хорошо. Многих ребят знал. Сразу понял, какие требования, что хочет от меня главный тренер. Стараюсь на всех тренировках и в играх доказывать. Надеюсь, своей работой заслужу больше игрового времени, - цитирует защитника "Зенита" "Чемпионат".
25-летний Горшков проводит свой первый сезон в "Зените". Футболист перешел в клуб с берегов Невы прошлым летом из "Крыльев Советов", подписав контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.
В нынешнем сезоне левый защитник выходил на поле в РПЛ в семи матчах, но не смог забить или ассистировать партнером. Трансферная стоимость Горшкова оценивается в 2,8 млн евро.
"Зенит" в 15-ти турах набрал 36 баллов и располагается на второй строчке в таблице, отставая от "Краснодара" на одно очко.
Горшков: надеюсь, что своей работой заслужу больше игрового времени в "Зените"
Защитник сине-бело-голубых Юрий Горшков надеется получать больше времени в петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"