- Станкович пришёл и раскрепостил Тео. Может, какие-то внушения сделал. Сейчас мы видим того футболиста, на которого, наверное, молятся многие болельщики. Потому что он забивает и отдаёт в последних матчах, - передает слова Семшова "Матч ТВ".
Бонгонда выступает за красно-белых с лета 2023 года. Всего футболист провел за "Спартак" 53 матча во всех турнирах, 12 раз поразил ворота соперников и сделал четыре голевые передачи.
В этом сезоне Бонгонда принял участие в 14 поединках в РПЛ, четыре раза забил и дважды ассистировал партнерам. Его команда с 28 баллами идет на пятой строчке в таблице РПЛ.
"На него молятся многие болельщики". Семшов назвал Бонгонду лидером "Спартака"
Бывший футболист сборной России и "Динамо" Игорь Семшов поделился мнением об игре вингера "Спартака" Тео Бонгонды.
Фото: ФК "Спартак"