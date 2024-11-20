- Поступила ли в РФС сумма за неучастие российских клубов в еврокубках? Наверное, да, - цитирует Дюкова "Матч ТВ".
Напомним, ранее УЕФА опубликовал документы, в которых указывается, что за сезон 2023/24 на счет Российского Футбольного Союза должна поступить выплата в размере 3,381 млн на поддержку детско-юношеского футбола как стране, которая не имеет клубов, принимающих участие в еврокубках. За этот сезон Союз европейских футбольных ассоциаций выплатит РФС более четырех миллионов евро.
Сборная России и российские клубы с 2022 года не принимают участие в официальных турнирах. Национальная команда проводит только товарищеские поединки. В этом месяце команда под руководством Валерия Карпина одержала две победы в двух матчах - сначала была обыграна команда Брунея, после чего - сборная Сирии.
Дюков ответил, получил ли РФС солидарные выплаты от УЕФА
Александр Дюков, занимающий должность президента РФС, заявил, что организация получит от УЕФА солидарные выплаты.
Фото: официальный сайт РФС