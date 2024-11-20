По мнению российского специалиста, петербургский клуб является главным претендентом на золотые медали по итогам этого сезона.
- За последние шесть лет команда впитала в себя дух победителя. Может, качество игры оставляет желать лучшего, но "Зенит" всё равно добывает результат. Сегодня "Зенит" остаётся командой, которая может выиграть очередное чемпионство, - цитирует Газзаева Metaratings.
В текущем сезоне клуб с берегов Невы в 15-ти турах одержал 11 побед, потерпел одно поражение и в трех матчах поделил очки с соперниками. В активе "Зенита" 36 баллов, клуб на одно очко отстает от лидирующего "Краснодара".
В 16-м туре РПЛ команда Сергея Семака отправится в гости к "Оренбургу", матч пройдет в субботу, 23 ноября и стартует в 12:00 мск.
Газзаев: "Зенит" остаётся командой, которая может выиграть седьмое чемпионство подряд
Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о выступлении "Зенита" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ