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Газзаев: "Зенит" остаётся командой, которая может выиграть седьмое чемпионство подряд

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Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о выступлении "Зенита" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
По мнению российского специалиста, петербургский клуб является главным претендентом на золотые медали по итогам этого сезона.

- За последние шесть лет команда впитала в себя дух победителя. Может, качество игры оставляет желать лучшего, но "Зенит" всё равно добывает результат. Сегодня "Зенит" остаётся командой, которая может выиграть очередное чемпионство, - цитирует Газзаева Metaratings.

В текущем сезоне клуб с берегов Невы в 15-ти турах одержал 11 побед, потерпел одно поражение и в трех матчах поделил очки с соперниками. В активе "Зенита" 36 баллов, клуб на одно очко отстает от лидирующего "Краснодара".

В 16-м туре РПЛ команда Сергея Семака отправится в гости к "Оренбургу", матч пройдет в субботу, 23 ноября и стартует в 12:00 мск.

Зенит
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