- Батраков себя отлично показал, но мое мнение, что еще минимум полтора года ему надо обязательно оставаться в "Локомотиве". Он молодой, у него достаточно времени. В РПЛ есть определенное давление, он играет за клуб с традициями. Но в будущем такому игроку нужно обязательно ехать в Европу, - передает слова Танасиевича "РБ Спорт".
19-летний воспитанник "Локомотива" в нынешнем сезоне принял участие в 14-ти матчах за московскую команду в РПЛ, 10 раз поразил ворота соперников и сделал шесть голевых передач на партнеров. Футболист на данный момент возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ. У ближайшего преследователя Батракова Джона Кордобы восемь забитых голов.
В следующем туре "Локомотив" с Батраковым в гостях сыграет со "Спартаком", дерби пройдет в рамках 16-го тура РПЛ 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Бывший футболист Танасиевич: Батракову нужно оставаться в "Локомотиве" еще минимум полтора года
Экс-игрок столичного "Динамо" Йован Танасиевич высказал свое мнение о выступлении полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"