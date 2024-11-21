- Когда такой человек дает такое острое интервью, проходится по нескольким персоналиям или клубам, это интересно газетам и людям. Дзюба - острый человек, интересный для медиа. Я его интервью не читал, но видел 4-5 цитат, - цитирует Танасиевича "РБ Спорт".
Ранее Дзюба дал резонансное интервью, в котором раскритиковал своих прошлых тренеров, а также выразил недовольство работой футбольных комментаторов.
Дзюба с сентября этого года выступает за тольяттинский "Акрон". Футболист заключил с клубом контракт до конца нынешнего сезона. 36-летний центральный нападающий выходил на поле в этом сезоне в семи матчах, забил два мяча и трижды ассистировал партнерам.
Напомним, "Акрон" с Дзюбой в 15-м туре уступил на выезде "Спартаку", пропустив четыре безответных мяча. В следующем туре "Акрон" в гостях встретится против "Рубина", игра пройдет 22 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Танасиевич: Дзюба - острый человек, интересный для медиа
Экс-игрок "Динамо" Йован Танасиевич поделился мнением о российском форварде Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"