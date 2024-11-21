"Насколько я знаю, ведется работа над созданием футбольного симулятора. Когда ждать демоверсию? FIFA создавалась и разрабатывалась в течение многих лет. Нужно какое-то время. Наверное, в течение года сделать это невозможно. Нужно несколько лет. Но то, что симулятор появится, у меня нет сомнений" - цитирует Дюкова "СЭ".
Компьютерная игра FIFA от студии EA Sports выходит в свет с 1993-го года. С 2024-го года название игры сменилось на EA FC. В марте 2022-го года создатели игры удалили из нее сборную России и все российские клубы. Как сообщал официальный аккаунт компании в соцсети X, это решение вызвано солидарностью с украинским народом.
Ранее создать свой аналог игры FIFA предложил экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин.
Президент РФС Дюков рассказал о планах создания российского аналога игры FIFA
Глава РФС Александр Дюков предположил, когда в России появится свой аналог футбольного симулятора.
Фото: официальный сайт EA Sports