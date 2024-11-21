"Ну посмотрим, Абена же когда-то должен доказать, за что его купили. Дуарте в прошлом сезоне было основным защитником. Поэтому здесь проблем не будет", - цитирует Мостового "Евро-футбол".
Московский "Спартак" встретится с "Локомотивом" в дерби в рамках 16-го тура чемпионата России. Участие в матче не сможет принять сербский защитник красно-белых Срджан Бабич, травмировавший колено в матче Лиги Наций. Защитник Никита Чернов и полузащитник Роман Зобнин, как сообщалось ранее, не тренировались в общей группе "Спартака" перед матчем.
Опорник Руслан Литвинов, которого главный тренер "Спартака" Деян Станкович переквалифицировал в центрального защитника, будет отбывать дисквалификацию после удаления в матче с ЦСКА.
Суринамский центральный защитник Миенти Абена перешел в "Спартак" летом из "Ференцвароша". Сумма его трансфера составила 1.2 миллиона евро. Всего в первой части сезона на его счету 5 матчей в РПЛ.
Мостовой - о травме Бабича перед "Локомотивом": Абена же должен когда-то доказать, за что его купили
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал проблемы в обороне "Спартака" перед игрой с "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"