"РФС должен платить футболистам сборной России за участие в товарищеских матчах. Они же работают, отвлекаются от своей деятельности в клубах. Это понятная ситуация. Платить футболистам сборной абсолютно нормально. РФС поступает правильно, это профессиональный подход", - приводит слова Игнатьева "РБ Спорт".
По информации, которая опубликована в СМИ, Российский футбольный союз заплатил каждому футболисту сборной России по 220 тысяч рублей за участие в ноябрьских товарищеских матчах.
Напомним, что национальная команда под руководством Валерия Карпина в рамках учебно-тренировочного сбора, прошедшего с 11 до 19 ноября, провела две игры. В первой игре 15-числа была одержана победа над сборной Брунея со счётом 11:0, а во второй игре 19-го числа обыграли команду Сирии со счётом 4:0.
Борис Игнатьев поддержал решение РФС заплатить игрокам сборной России за участие в матчах с Брунеем и Сирией
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что РФС заплатил футболистам сборной России за участие в товарищеских матчах с Сирией и Брунеем.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу