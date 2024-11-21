"Ожидаемо ли Россию не допустили к участию в ЧМ-2026? Ну а что поменялось-то? Почему должно было быть по-другому, я не пойму. Многие верили, что допустят? Продолжаем верить, как говорится. Никаких предпосылок нет? Не вижу", - приводит слова Фетисова "ВсеПроСпорт".
Сборная России с февраля 2022 года отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах, которые проводятся под эгидой этих организаций. В связи с этим чемпионат мира 2026 года станет третьим крупным турниром, который пройдёт без участия россиян. Ранее национальная команда пропустила чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 года.
Последние 2,5 года сборная России проводит только товарищеские матчи. Так, в ноябре были обыграны команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
Фетисов: не вижу предпосылок для допуска сборной России по футболу к чемпионату мира 2026 года
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что России не будет в числе стран-участниц жеребьёвки европейского отбора на ЧМ-2026.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу